Hakimler ve Savcılar Kurulunda yeni atamalar! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunda (HSK) yeni atamalar gerçekleştirildi. HSK'deki yeni atama kararları Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Böylece, toplamda 4 bin 340 hakim, savcı ve mahkeme üyesi ve başkanının görev yeri değişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ataması yapılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda üstün muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

3 İLİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ATAMA YAPILDI

Resmi Gazete’de yayımlanan 18.01.2024 tarihli ve 92 sayılı HSK kararı ile 3 ilin Cumhuriyet Başsavcılığına atamalar yapıldı.

Karar ile birlikte İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Gökçe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına ise Başsavcılık Vekili Yakup Ali Kahveci atandı.

Resmi Gazete’de yer alan 21.02.2024 tarihli ve 253 sayılı karar ile 37 hakim ve savcının görev yeri değiştirilirken, 13.06.2024 tarihli ve 820 sayılı karar ile ise 4 bin 9 hakim, savcı ve Adliye ve Ağır Ceza Mahkemesi üyeliği ve başkanlığına atamalar yapıldı. Aynı tarihli ve 821 sayılı karar ile ise 290 İdare ve Vergi Mahkemesi üyeliklerine ve başkanlıklarına ise görevlendirmeler gerçekleştirildi.