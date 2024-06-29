Hakimler ve Savcılar Kurulunda yeni atamalar! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece, 4 bin 340 hakim, savcı ve mahkeme üyesi ve başkanının görev yeri değişti. Ayrıca İstanbul, Ankara ve Antalya'nın Cumhuriyet Başsavcılığına atamalar yapıldı. İşte ayrıntılar...

Hakimler ve Savcılar Kurulunda yeni atamalar! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

Hakimler ve Savcılar Kurulunda (HSK) yeni atamalar gerçekleştirildi. HSK'deki yeni atama kararları Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Böylece, toplamda 4 bin 340 hakim, savcı ve mahkeme üyesi ve başkanının görev yeri değişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ataması yapılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda üstün muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

3 İLİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ATAMA YAPILDI

Resmi Gazete’de yayımlanan 18.01.2024 tarihli ve 92 sayılı HSK kararı ile 3 ilin Cumhuriyet Başsavcılığına atamalar yapıldı.

Karar ile birlikte İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Gökçe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına ise Başsavcılık Vekili Yakup Ali Kahveci atandı.

Resmi Gazete’de yer alan 21.02.2024 tarihli ve 253 sayılı karar ile 37 hakim ve savcının görev yeri değiştirilirken, 13.06.2024 tarihli ve 820 sayılı karar ile ise 4 bin 9 hakim, savcı ve Adliye ve Ağır Ceza Mahkemesi üyeliği ve başkanlığına atamalar yapıldı. Aynı tarihli ve 821 sayılı karar ile ise 290 İdare ve Vergi Mahkemesi üyeliklerine ve başkanlıklarına ise görevlendirmeler gerçekleştirildi.

Mersin'de korkunç trafik kazası! 2 ölü 35 yaralı varMersin'de korkunç trafik kazası! 2 ölü 35 yaralı varYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# hakimler ve savcılar kurulu # atama # Resmi Gazete
Çok Okunanlar
Resmi Gazete yayımlandı
Resmi Gazete yayımlandı
İran'daki seçimler 2. tura kaldı!
İran'daki seçimler 2. tura kaldı!
Destekleme ödemesi hesaplara yatırıldı!
Destekleme ödemesi hesaplara yatırıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği!
10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Öne Çıkanlar İran seçimleri ikinci tura kaldı! Süreç nasıl işleyecek? | Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir İran seçimleri ikinci tura kaldı! Süreç nasıl işleyecek? | Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir Büro Memur-Sen ülke genelinde eylemlere başladı! Büro Memur-Sen ülke genelinde eylemlere başladı!