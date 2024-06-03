Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı! Belediye binasının önünde hareketlilik var
Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yütürülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Belediye binasının önüne gelerek içeri girmek isteyen DEM Partililere polis izin vermedi.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış hakkında gözaltı kararı verildi.
Van'da bulunan Mehmet Sıddık Akış, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
DEM PARTİLİLER BELEDİYE BİNASINA GİRMEK İSTEDİ
Van'da gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın, işlemler için Hakkari'ye götürüleceği öğrenildi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Belediye binasının önüne gelerek içeri girmek isteyen DEM Partililere polis izin vermedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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