Hakkari'de hain saldırıKaynak: DHA
Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce Kuzey Irak tarafından yapılan havanlı saldırıda 1'i ağır 6 asker yaralandı.
Irak sınırına sıfır noktadaki Çukurca'da Güven Dağı üs bölgesine, PKK'lı teröristler tarafından havanlı saldırı düzenledi. Irak topraklarından düzenlenen saldırıda, 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle üs bölgesinden alınarak Hakkari'ye getirildi. Fatih Kışlası'na inen helikopterden alınan yaralı askerler, buradan da ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Saldırının ardından bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Bölgede başlatılan hava destekli operasyonların sürdüğü bildirildi.
YARALI ASKER ŞEHİT OLDU
Çukurca ilçesi Güvendağı üs bölgesine yapılan havanlı saldırıda ağır yaralanan ve helikopterle Hakkari'ye getirilerek tedavi altına alınan piyade sözleşmeli er, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı askerlerin ise tedavisi sürüyor.
Kandil'e hava harekatı
Türk jetleri Kandil'i vurdu, terör hedefleri yerle bir oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı yaptı.
Bölücü terör örgütünün silah mevzisi, barınak ve sığınakları hedef alındı.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, harekat sonucunda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği kaydedildi.
ulusal.com.tr
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