Hakkari Çukurca ilçesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından gerçekleştirilen saldırıda bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından saldırıya dair bilgilendirme yapıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından saldırı gerçekleştirildi.



Güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.



Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.



TSK'DAN BİLGİLENDİRME



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan bilgilendirme şu şekilde:



"01 Şubat 2018 tarihinde Hakkâri/Çukurca Güvendağı Üs bölgesine, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.



Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."



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