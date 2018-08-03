Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında yürütülen hava destekli operasyonda silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında yürütülen hava destekli operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Şemdinli ilçesindeki terör hedeflerine hava destekli operasyon düzenlendi.Operasyonda ilk belirlemelere göre, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.TSK'dan yapılan aıklama şöyle:Hakkari/Şemdinli bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda, 03 Ağustos 2018 tarihinde ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı iki terörist etkisiz hale getirilmiştir.İçişleri Bakanlığı: Hakkari Şemdinli, Diyarbakır Hani ve Şanlıurfa Suruç'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi.