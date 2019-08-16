Hakkari Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari'nin Merkez ilçesi, Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.



Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.



Bölgede operasyonlar devam ediyor.