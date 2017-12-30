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Hakkari'de 3 bin 500 rakımda içme suyu çalışması

Hakkari Belediyesi ekipleri, kentin içme suyu sorununu çözmek için, kar kalınlığının 4 metreye ulaştığı 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'de 3 bin 500 rakımda içme suyu çalışması

Hakkari Belediyesi ekipleri, kentin içme suyu sorununu çözmek için çalışmalara devam ediyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye, "2017 Yılı Hakkari Dönüşüm" programı kapsamında kentin içme suyu sorununu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, daha önce 24 maslak ve 14 su toplama deposunun yapıldığı, kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'ndaki su kaynaklarını şehir merkezine ulaştırıyor.


Çalışmaların tamamlanmasıyla iki günde 3 saat su verilen kente, 24 saat kesintisiz su verilmesi hedefleniyor.
Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, yayladaki çalışmalar ile içme suyu depolarını ve şehir merkezinde sürdürülen abone bağlantı çalışmalarını inceledi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkari
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