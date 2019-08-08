Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hakkari bölgesinde hava destekli operasyon icra edildiği belirtildi.



Açıklamada, söz konusu operasyonda 3 PKK'lı bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



MSB'nin açıklamasında, "Hakkari bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda üç PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi.



ulusal.com.tr