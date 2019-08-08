Rusya'da askeri birlikte patlama: Ölü ve yaralılar var
Rusya'da askeri birlikte patlama: Ölü ve yaralılar var
İzmir depremi sonrası önemli uyarı!
İzmir depremi sonrası önemli uyarı! "6 dolayında bir deprem..."
Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hakkari bölgesinde hava destekli operasyon icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonda 3 PKK'lı bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'nin açıklamasında, "Hakkari bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda üç PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Hakkari #pkk #terörist
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.