Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında yürütülen hava destekli operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Şemdinli ilçesindeki terör hedeflerine hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda ilk belirlemelere göre, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'dan yapılan aıklama şöyle:
Hakkari/Şemdinli bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda, 03 Ağustos 2018 tarihinde ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı iki terörist etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: Hakkari Şemdinli, Diyarbakır Hani ve Şanlıurfa Suruç'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölücü terör örgütü günden güne eriyor. Diyarbakır ve Hakkari'de 4 PKK'lı öldürüldü. Çözülmelerin başladığı örgütten kaçan 2 PKK'lı da Şanlıurfa'da teslim oldu. Son bir haftada ise 54 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında yürütülen hava destekli operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.