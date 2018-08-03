Bölücü terör örgütü günden güne eriyor. Diyarbakır ve Hakkari'de 4 PKK'lı öldürüldü. Çözülmelerin başladığı örgütten kaçan 2 PKK'lı da Şanlıurfa'da teslim oldu. Son bir haftada ise 54 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında yürütülen hava destekli operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Şemdinli ilçesindeki terör hedeflerine hava destekli operasyon düzenlendi.



Operasyonda ilk belirlemelere göre, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.



TSK'dan yapılan aıklama şöyle:



Hakkari/Şemdinli bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda, 03 Ağustos 2018 tarihinde ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı iki terörist etkisiz hale getirilmiştir.







İçişleri Bakanlığı: Hakkari Şemdinli, Diyarbakır Hani ve Şanlıurfa Suruç'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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