Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, 21 Ekim'de Çatalca köyü kırsal alanında insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubunun, hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam etttiği kaydedildi.