Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 21 Ekim'de Çatalca köyü kırsal alanında insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubunun, hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam etttiği kaydedildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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