Darbe üstüne darbe alan bölücü terör örgütünden kaçışlar arttı. Şırnak'ta 1'i kadın toplam 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Operasyonların sürdüğü Hakkari'de ise 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

TSK'nın operasyonlarıyla köşeye sıkışan PKK'da, çözülme sürüyor.



Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarından 1'i kadın 4 terörist kaçtı. Örgüt üyeleri, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.



Bu teröristlerle birlikte, Mart 2019 tarihinden bu yana 20'si kadın olmak üzere toplam, 50 PKK'lı Habur'da güvenlik güçlerine sığındı.



Hakkari sınırı kritik. Teröristler sınırdan sık sık sızmaya çalışıyor. Bu nedenle Mehmetçik, güvenliği en üst seviyede tutuyor. 2 bin 100 rakımlı, Alandüz bölgesine operasyon yapıldı.



5 teröristin etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.



Terörden arananlar listesindeki PKK'lılardan bir daha eksildi.



Siirt'in Baykan ilçesinde etkisiz hale getirilen 6 teröristen birinin "mavi" listede aranan Akide Öztekin olduğu tespit edildi.



Sözde "Garzan eyaleti" doğu cephesi sorumlusu olan terörist, 1 milyon 500 bin lira ödülle aranıyordu.



Operasyonların devam ettiği, Bingöl'de de PKK'nın barınakları yok edildi.



Toplam 5 sığınak bulundu. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 60 kiloluk el yapımı patlayıcı ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.





ulusal.com.tr