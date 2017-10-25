Hakkari'de bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 700 uçaksavar mühimmatının ele geçirildiği bildirildi.

Hakkari'de bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 700 uçaksavar mühimmatının ele geçirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.



Merkeze bağlı Oğul köyü kuzeydoğusunda bulunan Fak Tepe'de dün yapılan arazi arama tarama faaliyeti sırasında toprağa gömülü 12,7 milimetre çapında 700 uçaksavar mühimmatı ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın sürdüğü ifade edildi.