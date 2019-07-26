Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yüksekova kırsalında hava destekli operasyon düzenlendi.



Operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.



Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.



Bakanlık tarafından "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 terörist, etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" açıklaması yapıldı.



ulusal.com.tr