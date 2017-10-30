Feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Feci kaza! Çok sayıda yaralı var
4 bin 929 kişi gözaltına alındı
4 bin 929 kişi gözaltına alındı
Tiryakiler dikkat! İşte sigara için gündemdeki yasaklar
Tiryakiler dikkat! İşte sigara için gündemdeki yasaklar
Tanktan çıkan FETÖ'cü Aynacı'nın yargılanmasına başlanıyor
Tanktan çıkan FETÖ'cü Aynacı'nın yargılanmasına başlanıyor

Hakkari'de çamurdan geçilmeyen yollar asfaltlandı

Hakkari'de, toz, çamur ve çukurlar nedeniyle sürücüleri zorlayan yollar, belediye tarafından asfaltlanarak gerekli standartlara kavuşturuldu.

Hakkari'de çamurdan geçilmeyen yollar asfaltlandı

Hakkari'de, toz, çamur ve çukurlar nedeniyle sürücüleri zorlayan yollar, belediye tarafından asfaltlanarak gerekli standartlara kavuşturuldu.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezinde tahrip olan birçok yolu ilk kez bitümlü sıcak karışımı (BSK) asfalt ile yenileyen belediye, çevre yolunda da çift katlı asfalt ve çizgi çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, belediyeyi devraldıklarında vatandaşların en çok yol konusunda talepte bulunduklarını söyledi.

Hakkari'de yolların toz, çamur ve çukurdan geçilmediğini vurgulayan Epcim, şöyle konuştu:
"Şehrin temel sorunlarından biri olan yolları ilk defa profesyonel bitümlü sıcak karışımı asfalt ile tanıştırdık. Şehrin giriş ve çıkışı olarak kullanılan çevre yolunun da asfalt çalışmalarını tamamladık. Ayrıca yolların daha sağlam ve kaliteli olması için iki kat asfalt uygulaması yaptık. Buradaki çalışmaların tamamlanmasıyla yol çizgi çalışmalarını başlattık. Yollarımız bu çalışmalarla yeni görünümüne kavuştu. Kentte asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor."
Yapılan çalışmalarla Hakkari'nin çehresinin değiştiğini aktaran vatandaşlar da Belediye Başkan Vekili Epcim'e teşekkür etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkaride #toz
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Menderes Türel: İstifa etmem için Erdoğan'ın iması yeter
Sonraki Haber
Hidayet Karaca son kez hakim karşısında
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.