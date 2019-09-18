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Hakkari'de operasyon: 2 terörist öldürüldü

Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca yapılan ortak operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de operasyon: 2 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığından, Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca yapılan ortak operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca ve MİT Başkanlığınca operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Hakkari kırsalında son iki günde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkari #mit
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