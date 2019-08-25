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Hakkari'de saldırı: Uzman Onbaşı İdris Gezer, şehit oldu

Hakkari'de PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Onbaşı İdris Gezer, şehit oldu. Gezer, için Hakkari'de askeri tören düzenlendi.

Hakkari'de saldırı: Uzman Onbaşı İdris Gezer, şehit oldu
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lıların yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Onbaşı İdris Gezer ağır yaralandı..

Hastaneye kaldırılan, Gezer tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında asker için tören düzenlendi. 

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin özgeçmişi okundu, dua edildi.

Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlanarak helikoptere konuldu.

Gezer, Sinop'ta son yolculuğuna uğurlanacak.

ulusal.com.tr
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