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Hakkari'de şehitler için tören düzenlendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan iki asker ile nöbet hazırlığı yaptığı sırada üzerindeki el bombasının patlaması sonucu şehit olan asker için tören düzenlendi.

Hakkari'de şehitler için tören düzenlendi

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen "Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak" operasyonu sırasında teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam ve Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil ile 34. Hudut Tugay Komutanlığı Batin Tepe Üs Bölgesinde nöbet için hazırlık yaptığı esnada üzerindeki el bombasının patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi.


Şehitler Çam (Kahramanmaraş), Çil (Adana) ve Muratoğlu'nun (Ankara) cenazeleri memleketlerine uğurlanmak üzere helikopterle Van'a gönderildi.
Şehitlerin cenazeleri silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkari
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