Hakkari'nin Çukurca ilçesi ve Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısında şehit olan 3 askerin cenazesi memleketlerine uğurlandı

Hakkari ve Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 3 asker için tören düzenlendi.



Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Miraç Gürhan ile Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hayrettin Dindar ile Halil İbrahim Şık'ın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi.



Şehitler Gürhan (Malatya), Dindar (Siirt) ve Şık'ın (Adana) cenazeleri memleketlerine uğurlanmak üzere helikopterle Van'a gönderildi.

Şehitlerin cenazeleri silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu.

Törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, eski milletvekili Muhsin Kızılkaya, AKP İl Başkanı Emrullah Gür ile kurum amirleri, asker ve polisler de katıldı.