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Hakkari'de terör operasyonu

Yüksekova'daki operasyonda el bombası, silah ve kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda el bombası, silah ve kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçenin Dağlıca köyünde operasyon düzenledi.

Köyde, bir kişinin evi ve eklentilerinin yanı sıra işlettiği bakkalda yapılan aramada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bin 160 adet kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 el bombası, 22 G-3 piyade tüfeği mühimmatı, HK-23 makineli tüfek mayonu, doçka mühimmatı atmak için yapılmış boru tipi düzenek ve bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ele geçen malzemelere el koyan jandarma ekipleri, söz konusu zanlıyı gözaltına aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #terörle mücadele #Hakkari
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