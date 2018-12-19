Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda, kaçak olarak yurda sokulan 34 bin 940 paket sigara ve 5 bin litre mazot ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda Şemdinli ilçesi Korgan köyü Çevre mezrasındaki bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 34 bin 940 paket sigara, 5 bin litre mazot ve 146 kilo 500 gram çay ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda, kaçak olarak yurda sokulan 34 bin 940 paket sigara ve 5 bin litre mazot ele geçirildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda, kaçak olarak yurda sokulan 34 bin 940 paket sigara ve 5 bin litre mazot ele geçirildiği bildirildi.