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Hakkari'de terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Hakkari'de terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Ördekli köyü kırsalında icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Aramada, M-16 piyade tüfeği, buna ait 5 şarjör ve 139 fişek, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 5 şarjör ve 118 fişek, 4 el bombası, araç telsizi, 21 metre kablo, fotoğraf makinesi, radyo, PMP player, sırt çantası, 3 uyku tulumu, panço, 4 puşi, 3 met, 2 mont ve 2 şemsiye ele geçirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkari
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