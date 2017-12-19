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Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi

Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı düzeneği yerleştirilmiş tüpler ele geçirildi.

Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi

Hakkari'de PKK terör örgütüne yönelik operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı düzeneği yerleştirilmiş tüpler ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda merkeze bağlı Oğul köyü Azizan Deresi mevkinde arama tarama faaliyetinin yürütüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Aramada, 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 75 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek, 700 metre kablo, 2 adet küçük tüp (el yapımı patlayıcı düzenekli), 1 adet akü, 1 adet anahtar düzeneği, 2 adet çadır ve 1 adet yorgan ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkari
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