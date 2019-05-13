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Hakkari'de terör saldırısı: 1 asker şehit

Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu.

Hakkari'de terör saldırısı: 1 asker şehit

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesine bağlı Alandüzü mevkisinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca doçka silahı ile yapılan taciz atışı sonucu bir askerin yaralandığı belirtildi. 

Açıklamada, "Yaralı askerimiz, sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkari
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