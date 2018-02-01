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Hakkari'de terör saldırısı: 2 askerimiz şehit oldu, 2 asker yaralandı

Hakkari Şemdinli'de havanlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Hakkari'de terör saldırısı: 2 askerimiz şehit oldu, 2 asker yaralandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, askeri üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

İlçenin Ortaklar bölgesindeki askeri üs bölgesine saat 14.00 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından saldırıda bulunuldu. Irak'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinden yapıldığı bildirilen havanlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üst bölgesine  Kuzey Irak tarafından PKK 'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu. 2 asker de yaralandı..


TSK'DAN AÇIKLAMA
01 Şubat 2018 tarihinde Irak Kuzeyi Kani Rash bölgesinde bulunan unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.
 
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.
 
Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.


ulusal.com.tr


Kaynak: DHA
Etiketler; #Hakkari
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