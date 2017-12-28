Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında 6 asker yaralandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Zer Tepe ve Kırmızıkaya üs bölgelerine PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda, 6 askerin yaralandığı belirtildi.



Açıklamada, yaralıların Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı, adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.



Bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyonun sürdüğü öğrenildi.