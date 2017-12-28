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Hakkari'de terör saldırısında 6 asker yaralandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında 6 asker yaralandı.

Hakkari'de terör saldırısında 6 asker yaralandı

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Zer Tepe ve Kırmızıkaya üs bölgelerine PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda, 6 askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı, adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

Bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyonun sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkari #çukurca #Zer Tepe #Kırmızıkaya üs bölgeleri #pkk
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