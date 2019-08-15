Hakkari'de üs bölgesine saldırı
Hakkari'de üs bölgesine saldırı
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Hakkari'de üs bölgesine saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Dağlıca'daki bir üs bölgesine saldırı düzenleyen teröristlere anında karşılık verilerek 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de üs bölgesine saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari Dağlıca'daki bir üs bölgesine saldırı düzenleyen teröristlere anında karşılık verilerek 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Üs bölgesine saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlere çatışma sonucunda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağlıca bölgesindeki askeri üsse saldıran PKK'lı teröristlere anında karşılık verildiği, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 


ulusal.com.tr
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