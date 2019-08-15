Hakkari Dağlıca'daki bir üs bölgesine saldırı düzenleyen teröristlere anında karşılık verilerek 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Üs bölgesine saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlere çatışma sonucunda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağlıca bölgesindeki askeri üsse saldıran PKK'lı teröristlere anında karşılık verildiği, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
ulusal.com.tr
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