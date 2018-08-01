Hakkari'deki PKK saldırısına siyasilerden sert mesajlar geldi. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye ve onları meclise sokan partilere seslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Bu onlara cevaptır" dedi. PKK'yı Amerika'nın silahlandırdığını hatırlatan İçişleri Bakanı Soylu, "Artık bize kimse hesap sormasın" ifadelerini kullandı. Saldırıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek de tepki gösterdi.

Hakkari'deki PKK saldırısına bu sözlerle tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Bu saldırının PKK'ya destek veren onları meclise taşıyanlara en iyi yanıt olduğunu söyledi.



Erdoğan'ın mesajı sadece iç siyasete yönelik değildi. PKK/PYD'ye tırlarla silah gönderen Amerika'ya son yaptırım tehdidine ilişkin de konuştu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu sözlerle tepki gösterdi.



PKK'yı silahlandıran Amerika'ya tepki gösterdi Soylu, "Kanlı ortaklarınızı kurtaramayacaksınız" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuştu terör eylemiyle ilgili...



Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek de açıklama yaptı. Perinçek, "Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğini saygıyla anıyorum, bölücü ve gerici terörün kökünü kazıyacağız" dedi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Akar, "O masum yavrunun intikamını almadan, o annenin hesabını sormadan, şehitlerimize olan sözümü tutmadan Cenab-ı Allah canımızı almasın. İnlerinize gireceğiz, inlerinize! Hayatını kaybeden yavrumuza ve annesine Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, taziye mesajı yayımladı, "Onların mekanı cennettir inşallah. Katillerinin yeri ise hem bu dünyada hem de ahirette cehennem olacaktır." dedi.



ulusal.com.tr