Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'ya gitmeden açıklamalarda bulundu. Hakkari'de üs bölgesinde meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yapan Erdoğan, 7 askerin şehit olduğu ve 25 askerin de yaralandığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



"Hakkari'de bir mühimmat depomuzun patlaması sonucu 7 şehidimiz var, bunun dışında 25 yaralımız var."



"Suriye'de yaşananlar olmak üzere tüm insani dramları ortaya koyma çabasında olacağız. "



"Trump'la bir telefon görüşmemiz oldu. Paris'e gidince arkadaşlarımız karşılıklı görüşecekler, bir fırsat tesis etmeye çalışacağız ve bu fırsat çerçevesinde ikili bir görüşmeyi yapacağız. Merhum Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak herhangi bir belge bulgu yok ama bilgi var. Buraya gelen bu 15 kişi ve +3 le 18 tutuklu. Bunlar kesinlikle hem faili biliyorlar hem de bu cesedin götürüldüğünü biliyorlar. Kaldı ki daha öncede söyledi Suudi Aarabistan Dış İşleri Bakanının açıklaması oldu. Şimdi inkar ediyorlar. O açıklamasında yerel işbirlikçilerle bu işi gerçekleştirdik. Ve başından beri kim bu yerel işbirlikçiler bunu bilen sizsiniz bunu açıklamanız lazım. Bu katil ya da katiller bunu çok iyi biliyor. Bunu sağa sola çarpıtmaya gerek yok. Bu işin katilleri kesinlikle bu 15'in veya 18'in içindedir, bunu hiç başka yerde aramaya gerek yok. Kesinlikle bu 15'in içerisinde bunun katili veya katilleri kimdir, bunu onlar biliyor ve Suudi Arabistan yönetimi bu 15'i konuşturmak suretiyle bunu meydana çıkarmayı başarır. Gelen Başsavcı ipe un sermek istiyor. Bizim başsavcımızı çağırıyor. Neden çağırıyorsun? Olayın işlendiği yer burası. İpe un sermeye gerek yok. Ben hukukçu değilim ama 40 yıllık siyasetçiyim. Bunun başka izahı olamaz. Bu 15 kişi İstanbul'a niçin geldi? Bu işin katilleri bu 15'in ya da 18'in içindedir. Başka yerde aramaya gerek yok. Bize gönderdikleri temsilcilerine de bizzat anlattım. Daha ne yapayım. Artık Suudi Arabistan bizim bu iyi niyetimize karşı kendileri de adaletli davranmak suretiyle katilin ya da katillerin bu 18 kişinin içinde olduğunu bilip bu şaibeden kurtulmaları lazım. "



"Gece ciddi bir faaliyet mümkün değildi. Patlamalar devam ediyordu. Oradaki generallerimiz tüm işi takip ettiği gibi devamlı irtibat halindelerdi. Mühimmatın miadının dolması gibi birşey olmadığını Savunma Bakanım bana bildirdi. Burada sadece topla alakalı şu anda teknik ekip orada onların bir çalışması var. O teknik ekip topla ilgili olarak herhangi bir olumsuz şu veya bu şekilde ne açıklayacak bilmiyoruz zaten açıkladıkları zmaan biz de bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Net olarak şundandır deme durumunda değiliz. Bu işi çok ciddi bir şekilde takip ediyoruz, izliyoruz."

