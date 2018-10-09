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Hakkari'den acı haber: 1 şehit 4 yaralı

Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlerce üs bölgesine düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, biri iş makinesi operatörü 4 kişi yaralandı.

Hakkari'den acı haber: 1 şehit 4 yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerin şehit olduğu, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafındaki Zap bölgesinden iki güdümlü füze ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saldırı sonucu bir askeri personel şehit olmuş, bir iş makinesi operatörü sivil işçi ağır olmak üzere toplam 4 yaralımız bulunmaktadır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkari #şehit
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