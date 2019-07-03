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Hakkari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Hakkari merkez ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hakkari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari merkez ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, iki terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari merkez ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkari #içişleri bakanlığı
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