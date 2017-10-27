Hakkari merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
18 Ekim'de Hakkari merkezli Konya, Adıyaman, Osmaniye, Adana, İstanbul, Ankara, Van ve Trabzon illerini kapsayan operasyon neticesinde FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne müzahir şahısların kendi aralarında haberleşmek için ByLock isimli programı kullandıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alınmıştır.
Adli makamlara sevk edilen 9 kişi tutuklanmış, biri adli kontrol şartıyla 3 kişi serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.
Hakkari merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı
Hakkari merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.
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