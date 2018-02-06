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Hakkari'nin üç ilçesinde 31 alan "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki bazı bölgeler 8 Şubat'tan itibaren 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Hakkari'nin üç ilçesinde 31 alan "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Hakkari kent merkezi  ve 3 ilçede bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren  terör örgütlerinin son zamanlarda gerçekleştirdikleri terör ve yıldırma  eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye  başladığı belirtildi.

Bu eylemler neticesinde vatandaşların ekonomik, sosyal faaliyetlerini  yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı ifade edilen  açıklamada,  şunlar kaydedildi: "Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet  yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal  güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi,  devlet ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması  maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat  çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

 Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri  Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince il merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova  ilçeleri sınırlarındaki 31 bölgenin 8 Şubat saat 00.00.01'den 22 Şubat saat  23.59.59'a kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirilen açıklamada,  vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.     "Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye  Hakkari Valiliği internet adresinden ulaşılabilecek. 

 


Kaynak: AA
Etiketler; #terörle mücadele #Hakkari #çukurca #şemdinli #Yüksekova
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