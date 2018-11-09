Hakkari'de Süngü Tepe üs bölgesinde top atışı yapıldığı sırada patlama oldu. 7 asker şehit oldu, 25 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı inceleme yapmak üzere bölgeye gitti.

Hakkari'nin Irak sınırındaki Süngü Tepe üs bölgesinde atış yapıldığı sırada patlama oldu.



Ağır silah mühimmatının infilak etmesi sonucu çok sayıda asker yaralandı. Olayda 7asker şehit oldu.



Hastanelere kaldırılan askerler hızla tedaviye alındı.



Olayın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınıra gitti.



Bakan Akar ve beraberindekiler, yaralı askerleri ziyaret etti. Yaralıların tedavileri ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi alan, Akar daha sonra 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti.



Şemdinli Sulh Ceza Hakimliği de İlçe Başsavcılığı'nın talebi üzerine patlamayla iligli yayın yasağı kararı verdi. Soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için kararın alındğı belirtildi.



ulusal.com.tr