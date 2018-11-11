Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde, dün mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 7 askerimiz şehit oldu. 7 şehidimizin isimleri ve memleketleri belli oldu. Şehitlerimizin isimleri Topçu Er Menduh Çelik, Topçu Er Yusuf Önder, Topçu Er İbrahim Özkur, Er Samet Kaymakçı, Topçu Çavuş Mehmet Kaşık, Topçu Uzman Çavuş Halil Daş, Er Melih Sancar

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde, dün mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 7 askerimiz şehit oldu.



Şehit Menduh Çelik

Şehit olan 7 askerden biri olan Topçu Er Menduh Çelik (20) acı haberi memleketi Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı.



Şehidin cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından Şanlıurfa'ya gönderilecek.



Şehit Yusuf Önder

Şehit askerlerden Topçu Er Yusuf Önder'in (22) Alanya'nın Kadıpaşa Mahallesi İkizler Sokak'ta oturan ailesine acı haber verildi.



Şehit Yusuf Önder'in ailesinin iki çocuğundan küçüğü olduğu ve aslen Bursalı olan ailesiyle Alanya'da ikamet ettiği öğrenildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şehidin ailesini telefonla arayarak başsağlığı diledi.



Şehit İbrahim Özkur

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki patlamada şehit olan Topçu Er İbrahim Özkur'un (21) acı haberi memleketi Muş'un Varto ilçesine ulaşırken, şehit Özkur'un terhisine 80 gün kaldığı öğrenildi.



Şehit Samet Kaymakçı

Şehit olan 7 askerden biri olan Gaziantepli asker Er Samet Kaymakçı'nın ailesine acı haber verildi.



Şehit Samet Kaymakçı'nın 10 aylık asker olduğu öğrenilirken, 4 kardeşi bulunduğu belirtildi.



Şehit Mehmet Kaşık

Şehit Topçu Çavuş Mehmet Kaşık'ın (25) Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü.



Bekar olan şehidin anne ve babası, aldıkları haberle gözyaşlarına boğuldu. Eve Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan şehidin yakınları da eve akın etti.



Şehit Halil Daş

Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın (26) memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine, acı haber ulaştı.



'Zeytin Dalı' ve 'Fırat Kalkanı' harekâtlarına katıldığı öğrenilen şehidin, 4 ay önce nişanlandığı ve dün görüştüğü ağabeyiyle Ramazan Bayramı'nda yapacağı düğün hakkında konuştuğu belirtildi.



Şehit Melih Sancar

Er Melih Sancar'ın şehadet haberi İstanbul Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Acı haberin ardından şehidin baba ocağına bayraklar asıldı. Şehidin evinin önünden ambulans hazır bekletilirken, şehidin ailesi taziyeleri kabul etti.