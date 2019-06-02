Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 asker son yolculuğuna uğurlandı. Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında yaşanan çatışmada şehit olan 3 asker memleketlerinde toprağa verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki operasyonda şehit olan askerler memlektlerinde son yolculuklarına uğurlandı.



Jandarma Astsubay Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış için önce Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında bir tören düzenlendi.



Memleketi Şırnak'a uğurlanan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın naaşı İdil ilçesi Güzelova köyüne götürüldü.



Yüzlerce kişi tarafından Kılınan cenaze namazından sonra Barış'ın cenazesi götürüldüğü Alataş Mezarlığı'nda defnedildi.



Şehit olan Jandarma Astsubay Ercan Sanca'nın cenazesi de memleketi Adana'da toprağa verildi.



30 yaşındaki Sanca'nın naaşı, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından Adana'ya getirildi.



Şehit için Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Sabancı Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.



Kılınan cenaze namazının ardından şehit Sanca'nın naaşı Asri Mezarlık'ta defnedildi.



Iğdır şehitleri de son yolculuğuna uğurlandı.



Iğdır’ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında yaşanan çatışmada 3 asker şehit oldu.



Şehit olan 26 yaşındaki Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi. Şehidi son yolculuğuna yüzlerce kişi uğurladı.



Bomba imha uzmanı 23 yaşındaki, Uzman Onbaşı Ali Yılmaz için de Kütahya'nın Simav ilçesinde tören düzenlendi.



Aynı çatışmada şehit olan 23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un naaşı Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde toprağa verildi.





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