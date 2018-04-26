Hakkari ve Mardin'de 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Suriye'de ise operasyonlar sırasında yakalanan kadın ve çocuk teröristler, PKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha anlattı. Teröristler ilaç verilerek örgütte tutulduklarını söyledi.

Hakkari kırsalında örgüt üyeleriyle sıcak temas sağlandı, 1'i ölü 1'i yaralı 2 PKK'lı ele geçirildi.



Arazinin sarp ve engebeli olmasından faydalanan 2 PKK'lı kaçtı. Onlar da F-16 savaş uçakları ile öldürüldü.



Etkisiz hale getirilen PKK'lılar arasında örgütün Ördekli bölge sorumlusu Şahan kod adlı Menderes Demir’in de olduğu belirtildi.



Ağır darbe alan örgütte çözülmeler de sürüyor. Mardin Nusaybin'de 3 PKK'lı Suriye sınırındaki güvenlik güçlerine silahsız teslim oldu.



Afrin'de "Zeytin Dalı Harekatı"nda yakalanan kadın ve çocuk teröristler de örgütün iç yüzünü anlattı.



17 yaşlarındaki B.H. ve N.S. zorla götürüldükleri yerde yaşadıkları pişmanlık ve korkularını hala unutamadıklarını söyledi.

"Ayrılmak istedim ancak ölümle tehdit ettiler. Korkuları bastırmak için sorumlular her gün sakinleştirici ilaçlar veriyorlar."



F.Ş işe bazı IŞİD'lilerin PKK için çalıştığını söyledi.

"Zeytin Dalı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte çatışma bölgesine götürüldüm. Bölgede 3 şahsı bomba düzeneği yerleştirirken gördüm. Bunlar DEAŞ mensubu olup, PYD/YPG adına çalışan kişilerdi."





ulusal.com.tr