Sınırda Mehmetçik'e saldıran PKK'lılara darbe vuruldu.
Irak sınırında bulunan Diztepe üs bölgesine düzenlenen saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı.
Hava destekli operasyonlarda 5 PKK'lı öldürüldü.
Güvenlik güçleri, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmede sürdürüyor.
Dün de yapılan operasyonlarda 28 PKK'lı etkisiz hale getirilmişti. Operasyonları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte yönetmişti.
ulusal.com.tr
Hakkari sınırındaki üs bölgesine yapılan saldırının ardından başlatılan hava destekli operasyonda 5 PKK'lı terörist öldürüldü. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Sınırda Mehmetçik'e saldıran PKK'lılara darbe vuruldu.