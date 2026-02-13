Hakkari'de başkomiser intihar etti: Mobbing iddialarına inceleme başlatıldı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’de “Ekipler Amiri” olarak görev yapan başkomiser, uygulama noktasında beylik tabancasıyla intihar etti. Olayın ardından sosyal medyada yer alan mobbing iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Hakkari'de başkomiser intihar etti: Mobbing iddialarına inceleme başlatıldı
Yayınlanma: Güncellenme:

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde “Ekipler Amiri” olarak görev yapan başkomiser intihar etti.

Alınan bilgilere göre olay, Hakkari Emniyet Müdürlüğü girişindeki uygulama noktasında meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görev yapan başkomiser M.C., bilinmeyen bir nedenle beylik tabancasıyla yaşamına son verdi.

Başkomiserin görev yeri değişikliğinin, hakkında yürütülen narkotik suçlarla ilgili bir soruşturma kapsamında yapıldığı öğrenildi

Öte yandan sosyal medyada yer alan mobbing iddialarına ilişkin de inceleme başlatıldığı, bu kapsamda müfettiş talep edildiği ve konunun tüm yönleriyle araştırılacağı ifade edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yemin töreninde yaşananlara dair konuştuAdalet Bakanı Akın Gürlek, yemin töreninde yaşananlara dair konuştuGündem
Dışişleri’nden Avrupa Parlamentosu’na tepki: “Kuzeydoğu Suriye kararı yanlış ve art niyetli”Dışişleri’nden Avrupa Parlamentosu’na tepki: “Kuzeydoğu Suriye kararı yanlış ve art niyetli”Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hakkari başkomser mobbing
Günün Manşetleri
Bakan Gürlek, yemin töreninde yaşananları anlattı
“Kuzeydoğu Suriye kararı yanlış ve art niyetli”
Furkan Apartmanı davasında karar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi Yurt Açılış Töreni’nde
4.6 milyar liralık uyuşturucu ve ilaç ele geçirildi
300 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Dolandırıcılara GSM hattı sağlamışlar!
93 vergi müfettişi gözaltına alındı
12 ilde organize suç örgütlerine jandarma darbesi
Aynı evde bir kadın daha öldürülmüş!
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Yarın elektrikler 9’dan itibaren kesilecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrikler 9’dan itibaren kesilecek: Kesinti listesi açıklandı
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
13 Şubat 2026 altın fiyatları 13 Şubat 2026 altın fiyatları
14 Şubat kar yağacak iller belli oldu: Listede 9 şehir var! 14 Şubat kar yağacak iller belli oldu: Listede 9 şehir var!