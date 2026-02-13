Hakkari'de başkomiser intihar etti: Mobbing iddialarına inceleme başlatıldı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde “Ekipler Amiri” olarak görev yapan başkomiser intihar etti.

Alınan bilgilere göre olay, Hakkari Emniyet Müdürlüğü girişindeki uygulama noktasında meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görev yapan başkomiser M.C., bilinmeyen bir nedenle beylik tabancasıyla yaşamına son verdi.

Başkomiserin görev yeri değişikliğinin, hakkında yürütülen narkotik suçlarla ilgili bir soruşturma kapsamında yapıldığı öğrenildi

Öte yandan sosyal medyada yer alan mobbing iddialarına ilişkin de inceleme başlatıldığı, bu kapsamda müfettiş talep edildiği ve konunun tüm yönleriyle araştırılacağı ifade edildi.