Hakkari’de çocuklar bugünlerde çok daha mutlu. Çünkü artık sadece onlara ait olan oyun merkezlerine kavuştular. Bin 500 metrekarelik alanda inşa edilen Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi’nde çocuklar, hem doyasıya eğleniyor, hem sosyal yönlerini geliştiriyor.

Bu cıvıl cıvıl kahkahaların yükseldiği yer, Hakkari’deki Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi…



İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye “2017 Hakkari Dönüşüm Programı” çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.



Kentin farklı noktalarına küçük dokunuşlarla büyük hizmetler yapan belediye, bu kez de çocukların yüzünü güldürdü. Halife Derviş Mahallesi’nde bulunan yerleşkesine çocuklar için merkez kurdu.



Bin 500 metrekarelik alanda, 3-12 yaş grubundaki çocuklar için yapılan merkez hizmete açıldı. O merkezde, oyuncaklar, kitap kafe, aktivite, sinevizyon ve ders çalışma salonları gibi bölümler yer aldı.



Merkeze gelen çocukların mutluluğu ise görülmeye değer. Çünkü onlar diledikleri gibi oyun oynuyor, isterlerse ders çalışıyor ya da kültürel etkinliklere katılıyor.



Kentte nüfusun yüzde 45’ini çocuklar oluşturuyor. Kente ve çocuklara kazandırılan bu hizmetin ne kadar önemli olduğunu da bu rakam, gözler önüne seriyor.





ulusal.com.tr