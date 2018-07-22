Hakkari'nin Kavaklı-Yoncalı bölgesi kırsalında 3 PKK’lı terörist, yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Hakkari ve çevresindeki kırsal alanda başlatılan operasyonlar sürdürülürken, Kavaklı-Yoncalı bölgesinde 3 PKK’lı terörist İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildi.



Yer ve konumları belirlenen teröristlerden 3'ü F-16 savaş uçaklarının yaptığı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.



Genelkurmay Başkanlığından açıklama

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 20-21 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri kırsalına hava harekatı düzenlendi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hava harekatı sonucunda 5 silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.