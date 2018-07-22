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Hakkari’de İHA tespit etti, uçaklar vurdu

Hakkari'nin Kavaklı-Yoncalı bölgesi kırsalında 3 PKK’lı terörist, yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Hakkari’de İHA tespit etti, uçaklar vurdu

Hakkari ve çevresindeki kırsal alanda başlatılan operasyonlar sürdürülürken, Kavaklı-Yoncalı bölgesinde 3 PKK’lı terörist İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildi.

Yer ve konumları belirlenen teröristlerden 3'ü  F-16 savaş uçaklarının yaptığı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

Genelkurmay Başkanlığından açıklama
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 20-21 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri  kırsalına hava harekatı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hava harekatı sonucunda 5 silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #iha #Hakkari
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