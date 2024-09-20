Hakkari'de uçak kazası! Yolcu uçağıyla ilgili son durum ne?

Hakkari'de korkunç bir uçak kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan ve Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na giden AJET firmasına ait VF 4316 sefer sayılı yolcu uçağı, saat 13.18'de iniş esnasında pistten çıktı.

AJET'ten kazaya ilişkin yapılan açıklamada, aşırı yağış nedeniyle uçağın ön tekerleğinin çamura saplandığı ifade edildi.

AJet Basın Müşavirliğinden pisten çıkan uçakla ilgili yapılan açıklamada, "Esenboğa Havalimanı'ndan saat 11.20'de kalkan VF4316 uçuş kodlu uçağımızın Hakkari Yüksekova Havaalanı'na saat 13.15'te inişi sırasında aşırı yağış nedeniyle ön tekerleği çamura saplanmıştır. Yolcularımızın sağlık durumu iyi. Misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hakkari'de yaşanan uçak kazasıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan da açıklama geldi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Bugün Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na sefer yapan AJET'e ait VF 4316 sefer sayılı uçak 13.18'de iniş esnasında pistten çıkmış, uçağın ön dikme kısmı toprak alana girmiştir. 185 yolcu ve 7 mürettebatımız uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Sürece ilişkin teknik incelemeler devam etmektedir. Tüm yolcularımıza ve uçuş ekibimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.