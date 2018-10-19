Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkanı Hakkı Erman Ergincan, Ulusal Kanal'da yayınlanan Günaydın Türkiye programına telefonla katılarak Danıştay'ın Andımız kararını değerlendirdi. Can Karadut'un sorularını yanıtlayan Ergincan, "Türkiye'ye sahip çıkmak Andımız'a sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı

Hakkı Erman Ergincan'ın açıklamaları şöyle:



Bu iş çok ekskiden itibaren Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'dan başlayarak andımızın kaldırılmasına dair projeler vardı. Çünkü o zamanlar açılım süreci yürütülüyordu. Andımız karalama unsuruydu, ırkçı bulunduğu yakıştırmalar vardı. Bunlşar süreç bitti sonunda hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı, milli unsurlarımıza ve Atatürk'ümüze teslim oldular. yanlış hesap Danıştay 8. Daireden döndü ve yürütmeyi durudrma kararı iptal kararı alındı. İptal kararının siyasi içeriğini de danıştay çok açık bir şekilde açıkladı. Bugün de TLB'nin 5. yaş günü. Bu mücadeleyi veren bizler andımızı hem liselerde hem üniversitelerde okuyarak bu meselede Türk Yargısına desteğimizi sunacağız. Çünkü hala buna karşı olan sendikalar var.



Bu Türkiye'nin girdiği sürecin bir göstergesi. Uzun zamandır verilen bir hukuk mücadelesi vardı. Bu mücadelede taraflardan bir tanesi de Cumhuriyet Kadınları Derneği'ydi. Andımızın tekrar okutulmasına destek veren unsurlardan bir tanesi de Türkiye Liseliler Birliği'ydi. Birçok ülkede milli unsurları milli bilinci gençlere yerleştirmek için sürekli çareler aranıyor. Andımız Türkiye'de bu çarelerden bir tanesi ve Türkiye'nin gidişatına katkı sunacak bir mesele.



TGB Kongresi'nde bizim sloganımız "açtığın yolda gösterdiğin hedefe" şeklindeydi. Sanki öncesinden bu kararı bilmiş gibi bunu ön plana çıkartmıştır. Çünkü TGB'de TLB'de bu yolda ilerliyor ve bu ilerleyişin ilk zaferini almış olduk. Bir hafta sonrasında da Türkiye'ye sahip çıkacak bir eylemi gerçekleştireceğiz. Türkiye'ye sahip çıkmak Andımız'a sahip çıkmaktır.