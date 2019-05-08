Türkiye, 5 yılda toplam 175 milyon dolar hurma ithal etti. Hurmaya, iftarın olmazsa olmaz gibi bakılıyor. Hatta bazı hadislerde hurmanın kutsal meyve olduğu ifade ediliyor. İlahiyatçı yazar Hakkı Yılmaz'a göre hurmanın kutsiyeti tamamen uydurma. Türkiye’de hurma yerine incir ve kayısının tercih edilmesinin doğru olduğunu vurgulayan Yılmaz “Müslümanların başka ülkelere para harcamaları haramdır, günahtır” dedi.

Artık hurmayı tadıp satın alamıyoruz. Çünkü tatmak iki lira... Türkiye’de hurma yetişmiyor. 11 farklı Arap ülkesinden ithal ediliyor. Türkiye 5 yıl içinde 175 milyon dolar karşılığından 149 bin 325 ton hurma ithal etti.



Müslümanlar hurmayı kutsal meyve olarak görüyor. Hatta Medine hurmasının Hazreti Muhammed tarafından dikildiğine dair hadisler var. İlahiyatçı yazar Hakkı Yılmaz, bu hadislerin pazarlama amacıyla uydurulduğunu söyledi.



İthal hurma yerine daha ucuz ve ülkemizde yetişen kuru incir ve kuru kayısı ile iftar yapılamaz mı?



İlahiyatçı yazar Hakkı Yılmaz, Müslümanların yerli ürünleri tercih etmelerinin önemine vurgu yaptı, "Lüks haramdır, günahtır." dedi.







HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

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