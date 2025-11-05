Hakkında soruşturma başlatılan Özgür Özel’den dikkat çeken paylaşım: Çerinize çöpünüze sahip çıkın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamalarıyla soruşturma başlatılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı X üzerinden yeni bir paylaşım yaptı.

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Akın Gürlek, kanuna aykırı olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandıktan sonra Kasım 2024’ten, Ağustos 2025’e kadar yurt dışındaki kamu şirketinde yönetim kurulu üyeliği yapıp, 9 ay boyunca maaş almıştır. Bu skandala karşı hukuk devletinde yapılması gereken, derhal soruşturma açmak bu suçu işleyen kişiyi görevden almaktır. Ama hala; ailelerle, babalarla, evlatlarla uğraşan Çağlayan’daki çete hesap vermek yerine bize soruşturma açıyor. Elinizden geleni ardınıza koymayın!



Sayın Erdoğan size sesleniyorum: Millet sizden, devlete ve millete düşmanlık eden Çağlayan’daki bu çeteye karşı gerekeni yapmanızı bekliyor. Bu çete size dosya sağlam dedi ama yapamadılar, beceremediler. Milletin %70’i Ekrem Başkana atılan iftiralara inanmıyor.

Bu ülke kavgadan, kutuplaşmadan bıktı. Millet barış istiyor, huzur istiyor. Çok daha geç olmadan bu yoldan dönün. Bu ülkeye uzun yıllar hizmet etmiş biri olarak tarihte yer almak varken, bu şekilde tarihe geçmeyin.

Hayvanlara hakaret olmasın diye bir daha söylemiyorum: Çerinize çöpünüze sahip çıkın. Bunlardan size de ülkeye de fayda gelmez!”