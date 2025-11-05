Hakkında soruşturma başlatılan Özgür Özel’den dikkat çeken paylaşım: Çerinize çöpünüze sahip çıkın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı X üzerinden yeni bir açıklama yaptı

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Hakkında soruşturma başlatılan Özgür Özel’den dikkat çeken paylaşım: Çerinize çöpünüze sahip çıkın
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamalarıyla soruşturma başlatılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı X üzerinden yeni bir paylaşım yaptı.

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Akın Gürlek, kanuna aykırı olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandıktan sonra Kasım 2024’ten, Ağustos 2025’e kadar yurt dışındaki kamu şirketinde yönetim kurulu üyeliği yapıp, 9 ay boyunca maaş almıştır. Bu skandala karşı hukuk devletinde yapılması gereken, derhal soruşturma açmak bu suçu işleyen kişiyi görevden almaktır. Ama hala; ailelerle, babalarla, evlatlarla uğraşan Çağlayan’daki çete hesap vermek yerine bize soruşturma açıyor. Elinizden geleni ardınıza koymayın!

Sayın Erdoğan size sesleniyorum: Millet sizden, devlete ve millete düşmanlık eden Çağlayan’daki bu çeteye karşı gerekeni yapmanızı bekliyor. Bu çete size dosya sağlam dedi ama yapamadılar, beceremediler. Milletin %70’i Ekrem Başkana atılan iftiralara inanmıyor.

Bu ülke kavgadan, kutuplaşmadan bıktı. Millet barış istiyor, huzur istiyor. Çok daha geç olmadan bu yoldan dönün. Bu ülkeye uzun yıllar hizmet etmiş biri olarak tarihte yer almak varken, bu şekilde tarihe geçmeyin.

Hayvanlara hakaret olmasın diye bir daha söylemiyorum: Çerinize çöpünüze sahip çıkın. Bunlardan size de ülkeye de fayda gelmez!”

Ordu’da göçük faciası! Enkaz altından 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldıOrdu’da göçük faciası! Enkaz altından 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldıYurt
Kocaeli Valisi Gebze’de çöken binalara ilişkin konuştu: “Yarın yol haritasını paylaşacağız”Kocaeli Valisi Gebze’de çöken binalara ilişkin konuştu: “Yarın yol haritasını paylaşacağız”Gündem
Özgür Özel
Günün Manşetleri
İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle bir araya geldi
200 şüphelili 'Aziz İhsan Aktaş' iddianamesi kabul edildi
'Cumhur ittifakı tam dayanışma içinde “terörsüz Türkiye” hedefine yürüyor'
“Mahkemenin değerlendirme sırasını beklemek gerekecek”
İstanbul Valisi Davut Gül, 10 aylık emniyet raporunu açıkladı
Bakan Yerlikaya’dan “zafiyet yok” iddialarına yanıt geldi
Hat Holding ve İnvestco Holding'e kayyum atandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu
Hamas ve Filistin yönetimi uzlaştı
Şara, Trump’la pazartesi günü görüşecek
Çok Okunanlar
Yarın İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik olmayacak Yarın İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik olmayacak
Bu fırsatlar kaçmaz! BİM 7 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu fırsatlar kaçmaz! BİM 7 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Eşref Rüya 21 bölüm full izle! Eşref Rüya 21 bölüm full izle!
Salı günü çakılan altın çarşamba günü coştu! Salı günü çakılan altın çarşamba günü coştu!
2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı 2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı