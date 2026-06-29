Hakkında yakalama kararı bulunan Tamar Tanrıyar Kuşadası'nda gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan şüpheli Tamar Tanrıyar, yurt dışından dönerek Kuşadası'nda emniyet güçlerine teslim oldu.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde gerçekleştirilen faaliyetleri incelemeye aldı. Başsavcılık, bu sosyal medya paylaşımlarının içeriğinin suç teşkil ettiğini belirleyerek harekete geçti.
GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ
Şüpheli şahıs hakkında, yayımladığı videolar gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından yasal işlem uygulandı. İçeriği suç unsuru barındıran söz konusu paylaşımların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, devam eden soruşturma kapsamında Tanrıyar hakkında resmi gözaltı kararı verdi.
Hakkında resmi makamlarca verilmiş bir yakalama kararı bulunan şüpheli, emniyet güçlerine teslim oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı