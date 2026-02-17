Hakkında yakalama kararı çıkartılan Edis’ten ilk açıklama: Ülkeme dönüyorum

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkan şarkıcı Edis, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Edis, açıklamasında tatilini yarıda keserek Türkiye’ye döneceğini belirtirken, resmi süreçlerde gerekeni yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Açıklama şu şekilde:

“Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum.

Konuya ilişkin tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım.

Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gece saatlerinde Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu ve İsmail Hacıoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenilmişti. Son olarak da uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.