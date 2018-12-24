banner999
Hakurk ve Zap'a hava harekatı
Hakurk ve Zap'a hava harekatı
Öğretmenlere ByLock operasyonu
Öğretmenlere ByLock operasyonu
İçişleri Bakanlığı'ndan haftalık terör bilançosu
İçişleri Bakanlığı'ndan haftalık terör bilançosu
Trump'tan Erdoğan tweeti
Trump'tan Erdoğan tweeti

Hakurk ve Zap'a hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine yönelik hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakurk ve Zap'a hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı 23 Aralık 2018 tarihinde Hakurk ve Zap'a düzenlediği hava harekatında terör örgütüne ait mağara ve sığınakların imha edildiğini duyurdu. 

Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından yapılan açıklamada üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 teröristin de etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine 23 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.


Kaynak: AA
Etiketler; #hakurk #zap
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.