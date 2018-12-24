Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine yönelik hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı 23 Aralık 2018 tarihinde Hakurk ve Zap'a düzenlediği hava harekatında terör örgütüne ait mağara ve sığınakların imha edildiğini duyurdu.



Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından yapılan açıklamada üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 teröristin de etkisiz hale getirildiği ifade edildi.



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:



Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine 23 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.