Halep saldırısını destekleyenlere uyarı! Türkiye, HTŞ'yi terör örgütü kabul ediyor

Terör örgütü HTŞ ve bağlantılı grupların Halep’e düzenlediği saldırıya, Türkiye’deki bazı televizyon kanalları, gazeteler ve mezhepçi kesimler sahip çıktı, adeta alkış tuttu.

AK Parti hükümetine yakın televizyon ve gazeteler haberlerinde Halep saldırısı övüldü. Bünyesinde Suriye dışından El-Kaide unsuru örgütleri de bulunduran HTŞ’nin adı gizlenerek ve muhalifler öne çıkarılarak, “Halep’in gerçek sahipleri” geri dönüyor yorumları yapıldı.

Oysa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Türkiye, HTŞ’yi terör örgütü olarak tanıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 18 Aralık 2015’te oy birliği ile kabul ettiği kararın 8. maddesine göre HTŞ terör örgütü sayılırken, Türkiye de 31 Ağustos 2018’de Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararlarında HTŞ’nin terör örgütü olduğunu ilan etti.

Heyet Tahrir Şam, kısa adı HTŞ... Türkçesi “Şam’ı Özgürleştirme Heyeti"... HTŞ de tıpkı diğer birçok terör örgütü gibi Amerikan yörüngesinde Suriye'de kullanılan gruplardan sadece biri.

Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye sınır hattında Amerikancı selefi örgütleri birleştirmek için kurulan Feth-ul Mubin Operasyon Odası’nın sözde liderliğini de HTŞ yürütüyor.

HTŞ’nin saldırılarına Türkiye’nin kontrolündeki muhalif grupların katılmadığı bilgisi hem Ankara hem de Şam kaynaklarından doğrulandı.

Öte yandan Afrin’de Türk bayrağı yakan ve Türk bayrağına saldıran “Nureddin Zengi, 50. Tümen, Ahrar-uş Şam” grupları, HTŞ ile beraber hareket ediyor.