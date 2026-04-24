Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı

Şanlıurfa'nın Halfeti İlçe Belediyesine yönelik düzenlenen ihalelere fesat ve yolsuzluk operasyonunda aralarında eski Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın da bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da, Halfeti Belediyesinde ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine kapsamlı bir şafak operasyonu düzenlendi.

SORUŞTURMA 2019-2024 VE KAYYUM DÖNEMİNİ KAPSIYOR

Operasyon, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Ekipler, yürütülen soruşturma kapsamında sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Soruşturmanın odak noktasını, belediyenin kayyum yönetimi süreci ile 2019 yılındaki yerel seçimlerden 2024 yılına kadar devam eden yönetim döneminde gerçekleştirilen ihalelerde yapıldığı öne sürülen yolsuzluklar oluşturuyor.

Düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli, belediyenin geniş bir idari ve teknik kadrosundan oluşuyor. Emniyete götürülen isimler arasında eski Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın yanı sıra, söz konusu dönemde görev yapan belediye başkan vekilleri, başkan yardımcısı ve encümenler bulunuyor. Soruşturma ağı aynı zamanda ihalelerde sorumluluğu bulunan birim müdürleri, mühendisler ve teknik personeli de kapsıyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

