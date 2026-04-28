Halfeti Belediyesine yönelik operasyonda 29 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesinin önceki yönetimine yönelik düzenlenen operasyonda mahkeme süreci tamamlandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Halfeti Belediyesine yönelik operasyonda 29 şüpheli tutuklandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Şanlıurfa'da, Halfeti Belediyesinin eski yönetimine yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 46 şüpheliden 29'u tutuklandı. Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen adli süreçte tutuklanan isimlerin en başında eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak yer alıyor.

24 Nisan tarihinde Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri sona erdi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan 46 kişinin arasında eski belediye encümen üyeleri, belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan personel ve bölge esnafı da bulunuyordu.

Mahkeme heyeti, aralarında Şeref Albayrak'ın da olduğu 29 zanlı hakkında tutuklama kararı verdi. Geriye kalan 17 şüpheliden 14'ü adli kontrol şartıyla salıverilirken, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

51 ŞÜPHELİLİK LİSTEDE BİR KİŞİ HALA ARANIYOR

Halfeti Belediyesinin bir önceki dönemindeki iddiaları mercek altına alan soruşturmanın detayları da netleşti. Dosya kapsamında 28'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştı. 24 Nisan'daki ilk operasyon dalgasında polis ekipleri 50 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 46 kişi adliyeye sevk edilmişti.

Soruşturma dosyasında yer alan ve firari durumda olan 1 şüphelinin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlarYola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlarYurt
Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Yağış, sis ve rüzgar etkili olacakMeteoroloji’den peş peşe uyarılar: Yağış, sis ve rüzgar etkili olacakYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

şanlıurfa Halfeti tutuklandı
Günün Manşetleri
Eski Başkan Şeref Albayrak dahil 29 kişi tutuklandı
Tedesco dönemi sona erdi
BM: "Hürmüz boğazını açın"
Türkiye'den, Lübnan'a 730 tonluk insani yardım
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul kuraları tamamlandı
''Dünya yapay zekanın öncülüğünde keskin bir dönüşümde''
Türkiye'den 221 tarihi eser Roma'da sergilenecek
Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
Vergi müfettişlerine yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi
Çok Okunanlar
Gazete manşetleri 28 Nisan Salı Gazete manşetleri 28 Nisan Salı
Çanakkale’de pompalı tüfekle eşini öldüren emekli öğretmen, intihar etti Çanakkale’de pompalı tüfekle eşini öldüren emekli öğretmen, intihar etti
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
İYİ Parti Manisa İl Teşkilatı görevden alındı İYİ Parti Manisa İl Teşkilatı görevden alındı
Ankara Elektrik Kesintisi 28-29-30 Nisan: Ankara elektrikler ne zaman gelecek? Ankara Elektrik Kesintisi 28-29-30 Nisan: Ankara elektrikler ne zaman gelecek?