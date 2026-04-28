Halfeti Belediyesine yönelik operasyonda 29 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da, Halfeti Belediyesinin eski yönetimine yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 46 şüpheliden 29'u tutuklandı. Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen adli süreçte tutuklanan isimlerin en başında eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak yer alıyor.

24 Nisan tarihinde Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri sona erdi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan 46 kişinin arasında eski belediye encümen üyeleri, belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan personel ve bölge esnafı da bulunuyordu.

Mahkeme heyeti, aralarında Şeref Albayrak'ın da olduğu 29 zanlı hakkında tutuklama kararı verdi. Geriye kalan 17 şüpheliden 14'ü adli kontrol şartıyla salıverilirken, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

51 ŞÜPHELİLİK LİSTEDE BİR KİŞİ HALA ARANIYOR

Halfeti Belediyesinin bir önceki dönemindeki iddiaları mercek altına alan soruşturmanın detayları da netleşti. Dosya kapsamında 28'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştı. 24 Nisan'daki ilk operasyon dalgasında polis ekipleri 50 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 46 kişi adliyeye sevk edilmişti.

Soruşturma dosyasında yer alan ve firari durumda olan 1 şüphelinin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.